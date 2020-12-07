شكرا لقرائتكم خبر تحديد الحمدان وجهته المقبلة يمنع تجديده للشباب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رفض المهاجم الدولي عبدالله الحمدان جميع الحلول والعروض التي قدمتها له إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان، من أجل تجديد تعاقده قبل دخوله الفترة الحرة في يناير المقبل. ومن بين العروض التي قدمتها الإدارة للاعب، منحه 5 ملايين ريال للسنة الأولى من عقده بخلاف الامتيازات الأخرى.

وأصر اللاعب على موقفه الرافض للتجديد، متمسكا برغبته في الرحيل بعد انتهاء عقده الاحترافي.

ورغم رغبة اللاعب إلا أن إدارة النادي لا تزال تبذل جهدها في جميع الاتجاهات لإقناع اللاعب بالتجديد، حتى أنها وصلت إلى طرق باب والد اللاعب، حارس مرمى الشباب السابق عبدالرحمن الحمدان، لكن هذه الخطوة قوبلت بالفشل حسب مصادر «مكة».

وبات السبيل الوحيد أمام الإدارة الشبابية، التواصل مع شركة ARBM التي تمتلك حق وكالة أعمال اللاعب بقيادة الوكيل الدولي علي الرماح.

وأرجعت مصادر مطلعة تمسك الحمدان بعدم التجديد مع ناديه، إلى تحديد اللاعب وجهته المقبلة فعليا، فقط ينتظر دخوله الفترة الحرة.

وأشارت مصادر إلى أن الحمدان بات هدفا أساسيا لدى إدارة نادي الهلال، حسب ما أشارت إليه «مكة» في وقت سابق وتأكيدها أن إدارة الهلال رصدت الحمدان للتوقيع معه عقب دخوله الفترة الحرة، على أن تكون مدة العقد 5 سنوات.

وأصيب عبدالله الحمدان في قدمه عقب خسارة فريقه أمس الأول أمام القادسية 1 - 2 ضمن الجولة السابعة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعد مغاردته ملعب المباراة (ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي بالخبر) وهو في حالة عصبية بسبب الخسارة، مما أدى إلى ارتطام قدمه بأحد الأبواب الزجاجية للملعب.

ونشر الحمدان عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إنستقرام، عقب نهاية المباراة، صورة له وهو جالس على كرسي متحرك وتظهر إصابته بجرح في قدمه، علق عليها بقوله «الحمد لله على كل حال».

وينتظر أن يغيب الحمدان عن مباراة فريقه أمام الاتحاد الجمعة المقبل في إطار لقاءات الجولة الثامنة لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.