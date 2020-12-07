مركز مكة بطل للمصارعة الرومانية للشباب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توج مركز تدريب مكة المكرمة بكأس بطولة المملكة للأندية ومراكز التدريب للمصارعة الرومانية للشباب تحت (23 عاما) بعد أن حصل على 199 نقطة في ختام المنافسات التي أقيمت على مدار 3 أيام في صالة نادي الوحدة بمكة المكرمة بحضور نائب رئيس الاتحاد محمد النفيسة الذي توج الفائزين . وحل ثانيا مركز تدريب الرياض بعد أن حصد 155 نقطة، فيما جاء ثالثا، مركز تدريب الدمام برصيد 154 نقطة. ونال لاعب مركز تدريب مكة المكرمة، تركي الحارثي، جائزة أفضل لاعب. ونال لاعب مركز تدريب مكة المكرمة، تركي الحارثي، جائزة أفضل لاعب.

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