أشعة جديدة لتحديد عودة المولد

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وكان المولد قد أصيب بتمزق مضاعف في عضلات الفخذ الخلفية خلال مواجهة فريقه أمام نده التقليدي الأهلي ضمن الجولة الثالثة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والتي أقيمت في 31 أكتوبر الماضي، حيث تغيب من ذاك التاريخ، 38 يوما قابلة للزيادة، فيما خاض الاتحاد في غيابه 4 لقاءات في الدوري، إضافة إلى مباراة الذهاب بنصف نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية أمام الشباب.على صعيد آخر، هنأت إدارة النادي ولاعبو الفريق الأول، المحترف البرازيلي رومارينهو داسيلفا بمناسبة تسجيله الهدف الــ50 بقميص الاتحاد في جميع البطولات التي شارك بها منذ التعاقد معه في أغسطس من عام 2018.
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