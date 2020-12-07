مباريات اليوم بأبطال أوروبا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - 20:55: سانت بطرسبرج وبوروسيا دورتموند 20:55: لاتسيو وكلوب بروج 23:00: 23:00: تشيلسي وكراسنودار الروسي 23:00: رين وإشبيلية 23:00: برشلونة ويوفنتوس 23:00: دينامو كييف وأوكرانيا 23:00: سان جيرمان وإسطنبول باشاك 23:00: لايبزيج ومانشستر يونايتد

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