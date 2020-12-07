كلوب لا يرغب في رحيل فينالدوم لبرشلونة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، الألماني يورجن كلوب، إنه يأمل في أن يمدد لاعب الوسط الهولندي جيني فينالدوم عقده مع الفريق الفائز بلقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي.

وكان اللاعب الهولندي قد ارتبط بقوة بالانتقال إلى برشلونة الإسباني مع قرب نهاية عقده مع الفريق الصيف المقبل، حيث سيكون بإمكانه التفاوض مع أي ناد آخر ابتداء من الأول من يناير المقبل، ويمكنه كذلك الانتقال في صفقة انتقال حر.

وبات فينالدوم، الذي سجل هدفا في فوز فريقه الكبير 4 -0 على وولفرهامبتون أمس الأول، أحد العناصر الهامة في فريق ليفربول هذا الموسم ويرغب كلوب في استمراره.

وقال كلوب في تصريحات لمنصة (أمازون برايم) عقب المباراة «أتمنى ذلك، لأكون صادقا».

وأضاف «يمكنك رؤية ذلك، إنه يلعب طيلة الوقت ولدينا علاقة جيدة، أتمنى أن يتم تجديد العقد».

ولم يكشف فينالدوم عن خططه المستقبلية حتى الآن.

وقال اللاعب الهولندي «لقد قلتها في المقابلة التليفزيونية السابقة، لن أتحدث عن عقدي مع الفريق، أنا فقط أتحدث عن المباريات».

يذكر أنه بهذا الفوز يتقاسم ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي مع نادي توتنهام .