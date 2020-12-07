نزال ملاكمة بين نجم معتزل و«يوتيوبر» شهير

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن نجم الملاكمة المعتزل فلويد مايويذر أمس الأول أنه سيخوض نزالا أمام لوجان بول، وهو يوتيوبر ومدون يحظى بشهرة كبيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ولم يسبق له الفوز بأي مواجهة احترافية.

وأضاف مايويذر عبر حسابه بتطبيق (انستقرام) أنه سيواجه بول في نزال استعراضي خاص يقام في 20 فبراير 2021.

كذلك أكد بول خوض النزال عبر حسابه بموقع (تويتر)، قائلا «إن النزال تقرر رسميا».

وحقق مايويذر، (43 عاما) بطل العالم السابق، الفوز في 50 مواجهة، بينما خاض بول (25 عاما) مواجهة احترافية واحدة، لكنه خسرها أمام اليوتيوبر الشهير الآخر كي.إس.آي في نوفمبر 2019.

ويحظى بول بأكثر من 22 مليون متابع على قناته على يوتيوب، وكان قد سخر من مايويذر وتردد أنه يحاول تنظيم هذا النزال منذ أشهر.