إليجنر ينادي بعودة مولر للمانشافت

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أبدى نجم حراسة المرمى السابق الألماني بودو إليجنر، المتوج مع منتخب ألمانيا الغربية بلقب كأس العالم 1990، أمله في عودة توماس مولر لاعب بايرن ميونخ إلى صفوف المنتخب الألماني (المانشافت) من جديد.

وقال إليجنر (53 عاما) في تصريحات نشرتها مجلة «كيكر» أمس إن كل مدرب يحب أن يوجد لاعب مثل توماس مولر في فريقه، وكذلك اللاعبون.

وأضاف أن لوف يمكنه التفكير في إعادة مولر الذي يظهر بمستويات هائلة حاليا، إلى المنتخب من جديد، مؤكدا في الوقت نفسه أن القرار يبقى بيد لوف.

وبعد الخروج من دور المجموعات بكأس العالم 2018 في روسيا وحدوث توابع كبرى من بينها اعتزال مسعود أوزيل، كان الشغل الشاغل للوف هو إعادة بناء الفريق.

ومن بين قرارات مهمة اتخذها لوف حينذاك، إنهاء الاعتماد على جيروم بواتينج ومولر وماتس هوملز، مما أدى إلى تعرضه لانتقادات من وسائل الإعلام وبعض المسؤولين.

وتجدد الحديث بشكل كبير بشأن الثلاثي بعد الهزيمة الكارثية التي تلقاها المنتخب الألماني أمام نظيره الإسباني 0-6 في نوفمبر الماضي ضمن منافسات دوري أمم أوروبا.