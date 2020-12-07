شكرا لقرائتكم أحمد مصطفي: استقرار الزمالك خط أحمر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد مصطفي نجم الزمالك الأسبق وعضو لجنة الحكماء في النادي، أن فريق الكرة لن يتعرض لأي نوع من أنواع عدم الاستقرار خلال الفترة الحالية، مضيفا أن إدارة الزمالك الحالية تسعى لتوفير كافة التزامات الفريق الأول ، وتنفيذ طلبات الجهاز الفني واللاعبين لضمان عدم تأثر الفريق بالتغييرات الإدارية في النادى.

وقال أحمد مصطفي، إنه تحدث مع اللاعبين بعد الخروج من بطولة كأس مصر ، وأكد لهم أنهم من أفضل الأجيال الكروية التي جاءت في تاريخ الزمالك، وعليهم التركيز لتعويض ما فات، مشددا علي ان اللاعبين يمتلكون إصرار وعزيمة لاستكمال مسيرة الانتصارات وتعويض دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل.

وعن العلاقة بين الأهلي والزمالك فقد أكد احمد مصطفي ان إدارة الزمالك الحالية تسعى لعودة العلاقات الطيبة مع الأهلي ومع كل الأندية مضيفا ان علي مدار التاريخ فان لاعبي الأهلي والزمالك أصدقاء داخل وخارج الملعب، كما ان الجمهورين كانا يحضرا مباريات القمة معا دون فواصل بينهما، مختتما تصريحاته بأن الفترة المقبلة ستشهد عودة العلاقات الطيبة مع الأهلي واصفا النادي الأهلي بـ " ابن عمنا ".

من ناحية أخرى حرص البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين على هامش المران المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة، وركز باتشيكو على تدريبات الكرة وتطبيق بعض الجمل الفنية خلال المران.

وقام باتشيكو بتكليف معاونيه مدحت عبد الهادي واليكس كوستا بالإشراف على تنفيذ اللاعبين للبرنامج المحدد في المران.

وانطلق مران الزمالك اليوم بعدة اجتماعات في مقدمتها اجتماع المدير الفني البرتغالي جايمي باتشيكو باللاعبين، وكذلك اجتماع أشرف قاسم المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك بالبرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق.

وتحدث قاسم مع المدير الفني حول الاستعدادات للفترة المقبلة ومعرفة أي طلبات له قبل انطلاق مسابقة الدوري العام يوم السبت بمواجهة المقاولون العرب في إطار سعي جهاز الكرة في تلبية كل طلبات المدير الفني وكافة اللاعبين.

في نفس السياق تواجد عبد الحليم علي مدير الكرة بنادي الزمالك بشكل طبيعي في مران الفريق اليوم بملعب عبداللطيف أبو رجيلة استعدادا لمواجهة المقاولون العرب بالجولة الاولى من مسابقة الدوري العام، وذلك بعد الجلسة التي جمعته مع ايمن يونس رئيس لجنة الكرة في حضور أشرف صبحي وزير الرياضة وتم خلالها اثناء العندليب عن استقالته التي تقدم بها أمس ، واجتمع عبد الحليم علي مع اشرف قاسم المشرف على الكرة على مع لاعبي الفريق قبل المران بشكل طبيعي وطالبهم بضرورة التركيز في المرحلة القادمة .

وعقد أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، جلسة ودية جمعته مع عبد الحليم علي وايمن يونس ، تم خلالها تقريب وجهات النظر بين أيمن يونس وعبد الحليم على ليتراجع الأخير عن استقالته.