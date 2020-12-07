الإسماعيلي يوقع بروتوكول طبي مع جامعة القناة

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جدة - عمرو شويل وقع مسئولو الدراويش والدكتور أحمد زكي رئيس جامعة قناة السويس بروتوكول طبى وذلك بناءًا على تعليمات من المهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة الإسماعيلى وضمن سياسة المجلس للارتقاء بالمنظومة الصحية للنادى. بموجب البروتوكول سيتم إجراء كشف طبى شامل واعداد تقرير لكل لاعب مع متابعة الحالة الصحية لديهم باستمرار وفق برنامج طبى . شهد البروتوكول رئيس جامعة القناة وأحمد العجوز مدير الكرة للفريق الأول بجانب أحمد صالح المدير الإدارى. ومن جانبه، ثمن أحمد العجوز هذا البروتوكول الذى يأتى بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة لتوفير رعاية طبية فائقة لكافة عناصر الفريق. وضم الإسماعيلى 7 صفقات خلال فترة القيد الحالية وهم، الأنجولى أرى بابل والجزائرى رضوان شريفى والتونسى فخر الدين بن يوسف، بالإضافة إلى أحمد مصطفى مهاجم جنت البلجيكى السابق ومحمد عادل لاعب خط وسط الانتاج الحربى بالإضافة للتونسى مروان الصحراوى مدافع البنزرتى التونسى السابق واستعاد الدراويش جهود الحارس المخضرم محمد صبحى بجانب عودة شكرى نجيب من الإعارة. وينتظر النادى الإسماعيلى موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى والمقرر لها 11 يناير المقبل فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف، ويتمسك الإسماعيلى بحلم التتويج باللقب العربى لأول مرة فى التاريخ بعد وصول الدراويش للمباراة قبل النهائية، وهى البطولة المتبقية للفريق لإنقاذ موسمه من الغضب الجماهيرى عقب وداع الكأس والتراجع الكبير فى بطولة الدورى. وجمع الإسماعيلى 41 نقطة فى بطولة الدورى بعد أن لعب 34 مباراة فاز فى 11 لقاء وتعادل فى 8 وخسر 15 مباراة وسجل لاعبوه 38 هدفا وتلقت شباكه 48 هدفا. وقاد البرازيلى هيرون ريكاردو الإسماعيلى فى 10 لقاءات حتى الآن فاز فى 4 وتعادل فى 2 وخسر أربعة مواجهات وأحرز 11 هدفا وتلقت شباكه 13 هدفا .

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