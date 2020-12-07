تعرف على نتائج قرعة التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2022

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أُجريت مراسم قرعة التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 لكرة القدم بقطر، اليوم الاثنين، في حدث افتراضي بمدينة زيورخ السويسرية.

واعتمد توزيع المنتخبات الـ55 المشاركة بالتصفيات على تصنيفها إلى مستويات مختلفة قبل بدء مراسم القرعة.

وكانت المنتخبات الـ55 وُزعت على ستة مستويات مختلفة بناء على موقعها في التصنيف العالمي الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في نوفمبر المنقضي.

وضمت كل من المستويات الخمسة الأولى 10 منتخبات، فيما ضم المستوى السادس خمسة منتخبات فقط.

وتتصارع هذه المنتخبات الـ55 على 13 مقعدا في المونديال الذي يقام للمرة الأولى في العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط.

نتائج القرعة:

المجموعة الأولى: البرتغال - صربيا - جمهورية أيرلندا - لوكسمبورج - أذربيجان.

المجموعة الثانية: إسبانيا - السويد - اليونان - جورجيا - كوسوفو.

المجموعة الثالثة: إيطاليا - سويسرا - أيرلندا الشمالية - بلغاريا - ليتوانيا.

المجموعة الرابعة: فرنسا - أوكرانيا - فنلندا - البوسنة والهرسك - كازاخستان.

المجموعة الخامسة: بلجيكا - ويلز - جمهورية التشيك - بيلاروسيا - إستونيا.

المجموعة السادسة: الدنمارك - النمسا - أسكتلندا - الكيان الصهيوني - جزر فارو - مولدوفا.

المجموعة السابعة: هولندا - تركيا - النرويج - مونتينجرو - لاتفيا - جبل طارق.

المجموعة الثامنة: كرواتيا - سلوفاكيا - روسيا - سلوفينيا - قبرص - مالطة.

المجموعة التاسعة: إنجلترا - بولندا - المجر - ألبانيا - أندورا - سان مارينو

المجموعة العاشرة: ألمانيا - رومانيا - أيسلندا - مقدونيا الشمالية - أرمينيا - ليشتنشتاين.

ومن المقرر أن تشهد هذه التصفيات 259 مباراة على مدار عام كامل ما بين 24 مارس 2021 وحتى 29 مارس 2022.

وتتنافس المنتخبات في كل مجموعة مع بعضها سويا بنظام دوري من دورين وذلك خلال الفترة من مارس حتى نوفمبر 2021.

وتتأهل المنتخبات العشرة التي تتصدر هذه المجموعات في نهاية التصفيات إلى مونديال 2022 مباشرةً، فيما تخوض المنتخبات العشرة التي تحتل المركز الثاني في هذه المجموعات ملحقا فاصلا.

كما يخوض الدور الفاصل أفضل اثنين من المنتخبات الفائزة بصدارة مجموعات بطولة دوري أمم أوروبا في نسختها الثانية 2020/2021، حال عدم تأهلهما مباشرة عبر التصفيات الأوروبية المرتقبة وعدم تأهلهما للدور الفاصل من خلال التصفيات.