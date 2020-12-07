مدرب أستون فيلا: تريزيجيه سيكون جاهزاً لمباراة وولفرهامبتون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد دين سميث المدير الفني لنادي أستون فيلا الإنجليزي، أن النجم الدولي محمود حسن تريزيجيه، سيكون جاهزاً لمباراة وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ويلتقي أستون فيلا بنظيره وولفرهامبتون، السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ12 بالبريميرليج.

وكان تريزيجيه أُصيب خلال لقاء فريقه أمام وست هام بالجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي، وانهمرت الدماء من رأسه.

وقال سميث في تصريحات نشرها الحساب الرسمي لأستون فيلا على "تويتر": "تريزيجيه أصيب بجرح في رأسه بعد حصوله على ركلة جزاء في المباراة الماضية".

واختتم مدرب أستون فيلا: "تريزيجيه يتدرب الآن بضمادة، هو بخير وسيكون جاهز لمباراة وولفرهامبتون".

جدير بالذكر أن مباراة أستون فيلا أمام نيوكاسل يونايتد في الجولة الـ11 بالبريميرليج، تم تأجيلها لوقت لاحق، بعد وجود إصابات بفيروس كورونا في نادي نيوكاسل.