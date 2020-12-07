عضو اتحاد السلة: بطولة ناشئي أفريقيا هي الأصعب تنظيمياً

يرى خالد القوصي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة، ومدير بطولة أمم أفريقيا للناشئين، أن البطولة هي الأصعب من حيث التنظيم من وجهة نظره.

وقال القوصي للمركز الإعلامي للبطولة: البطولة هي الأصعب من حيث التنظيم، بسبب الإجراءات الإحترازية لتفشي فيروس "كورونا" وضرورة خضوع جميع البعثات للمسحات الطبية كل 48 ساعة، وتحديد مواعيد للسفر والتنقل بشكل دقيق، وكذلك فيما يخص الإعاشة والإقامة التي يجب الإلتزام فيها بتطبيق قواعد التباعد الإجتماعي على الجميع، وساعدنا في ذلك القوات المسلحة التي وفرت لنا الإقامة والإعاشة بالشكل المطلوب.

وأضاف: تفشي فيروس "كورونا" تسبب في قلة عدد المنتخبات المشاركة، لصعوبة إجراءات السفر من ناحية، والظروف الإقتصادية الصعبة من ناحية آخرى.

وتابع: قلة عدد المنتخبات المشاركة ألقى بظلاله على قوة المنافسة، وهو ما يتضح بشكل قوي فيما يخص منافسين الناشئين، وآثر بدوره على الناشئات من حيث قوة المباريات بدلا من التدرج من حيث الصعوبة التي كانت تشهدها البطولات السابقة، والدليل على ذلك فارق المستوى الذي ظهر به منتخب مصر في مباراته الأولى مقارنة بالمباراتين الأخيرتين.

وواصل:منتخب الناشئات كان من المفترض أن يخوض معسكرا للإعداد في صربيا، وبسبب تفشي فيروس"كورونا" تم إلغائه وهو ما أثر على بداية المنتخب في البطولة، في المقابل منتخب الناشئين يمتلك لاعبين لديهم خبرات سابقة بالمشاركة في بطولة أفريقيا، جعلته يستفيد من ذلك. وتستضيف مصر بطولة الأمم الأفريقية للناشئين والناشئات دون 18 عاما، على صالات استاد القاهرة، بمشاركة منتخبات مالي والسنغال وغينيا، ومصر المستضيفة ، على مستوى الناشئين، وفيما يخص منتخب الناشئات فتضم البطولة مصر والسنغال ومالي، و من المقرر ان يتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني في البطولة لكأس العالم لكرة السلة.

ويتولى إدارة البطولة مع خالد القوصي زميله في مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة محمد فتحي.