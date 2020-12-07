إصابة جديدة تضرب بايرن ميونخ الألماني

أعلن نادي بايرن ميونخ الالماني رسمياً عن تعرض الإسباني خافي مارتينيز نجم وسط الفريق للاصابة خلال مشاركته في مباراة فريقه امام لايبزيج ضمن منافسات الدوري الألماني.
وكشف بايرن ميونخ في بيان رسمي عن تعرض نجمه الاسباني لاصابة عضلية قد تبعده عن المباريات حتي نهاية عام 2020.
وكان مارتينيز قد شارك لمدة 25 دقيقة فقط اماملايبزيج قبل ان يخرج مصاباً، في اللقاء الذي انتهي بالتعادل بثلاثة أهداف لكل فريق.
وكان هانزي فليك المدير الفني للفريق البافاري قد علق علي اصابة مارتينيز بانها قد تكون ناتجة عن بعض الإجهاد لدي اللاعب.
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