وزير الشباب والرياضة يشهد توقيع بروتوكول تعاون مع مستشفى الناس

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ،اليوم الاثنين بديوان الوزارة، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الوزارة ومستشفي الناس للأطفال، ضمن مبادرة "قلب أمين"، وذلك لتدريب القائمين بالعمل داخل المنشآت الشبابية والرياضية على الإسعافات الأولية وطرق الإنعاش.

قام بتوقيع البروتوكول الدكتور أحمد الشيخ المدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة، والنائبة أنيسة حسونة الرئيس التنفيذي لمؤسسة الجود - مستشفى الناس للأطفال في حضور عدد من قيادات الوزارة ومسئولي مستشفى الناس.

تضمن البروتوكول مجموعة من البنود منها تنفيذ دورات تدريبية مجانية بالمنشآت الشبابية والرياضية تستهدف القائمين على إدارة تلك المنشآت؛ لتعريفهم بطرق الإسعافات الأولية التي يمكن تعلمها لإنقاذ حياة الأشخاص المترددين على المنشآت، وطرق الإنعاش القلبي، والوقاية من الاصابات، وإعداد وتوزيع مطبوعات تعريفية؛ لرفع مستوى الوعي فيما يتعلق بأمراض القلب والوقاية مع مراعاة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.

وأوضح وزير الشباب والرياضة أن بروتوكول التعاون يأتى في إطار حرص الوزراة على نشر الثقافة، والعمل على زيادة الوعي بين الشباب، والتي من بينها نشر الثقافة الطبية الأولية للقائمين على إدارة المشروعات والمنشآت الشبابية والرياضية، والحفاظ على الصحة العامة لكافة شرائح المجتمع.

وأضاف أن مستشفى الناس تهتم بالقيم الإنسانية بما تقدمه من خدمات طبية جليلة، لافتاً إلى تعاون الوزارة مع المؤسسة من خلال القطاعات المختلفة بالوزارة منها التنمية

فيما أعربت المدير التنفيذي لمستشفى الناس عن اعتزازها بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة التي لها أثر كبير على صحة النشء والشباب في جميع المحافظات، مشيرة أن مبادرة قلب أمين تسعى من خلاله المستشفى إلى مزيد من الرعاية والعناية ونشر الوعي بين المواطنين للحفاظ على سلامتهم وصحتهم.

وتعد مستشفي الناس للأطفال الخيري الجديد بشبرا الخيمة من أكبر المراكز الطبية المتميزة للأطفال على مستوى المنطقة العربية وأفريقيا والشرق الأوسط، وهي بمثابة نموذج للشراكة بين المجتمع المدني والقطاع الخاص والحكومة لخدمة المواطنين، وتتولي النائبة أنيسة حسونة منصب المدير التنفيذي للمستشفى.

يمكن تعلمها لإنقاذ حياة الأشخاص المترددين على المنشآت، وطرق الإنعاش القلبي، والوقاية من الاصابات، وإعداد وتوزيع مطبوعات تعريفية؛ لرفع مستوى الوعي فيما يتعلق بأمراض القلب والوقاية مع مراعاة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.وأوضح وزير الشباب والرياضة أن بروتوكول التعاون يأتى في إطار حرص الوزراة على نشر الثقافة، والعمل على زيادة الوعي بين الشباب، والتي من بينها نشر الثقافة الطبية الأولية للقائمين على إدارة المشروعات والمنشآت الشبابية والرياضية، والحفاظ على الصحة العامة لكافة شرائح المجتمع.وأضاف أن مستشفى الناس تهتم بالقيم الإنسانية بما تقدمه من خدمات طبية جليلة، لافتاً إلى تعاون الوزارة مع المؤسسة من خلال القطاعات المختلفة بالوزارة منها التنمية الرياضية ومراكز الشباب، وغيرها من الإدارات المعنية.فيما أعربت المدير التنفيذي لمستشفى الناس عن اعتزازها بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة التي لها أثر كبير على صحة النشء والشباب في جميع المحافظات، مشيرة أن مبادرة قلب أمين تسعى من خلاله المستشفى إلى مزيد من الرعاية والعناية ونشر الوعي بين المواطنين للحفاظ على سلامتهم وصحتهم.وتعد مستشفي الناس للأطفال الخيري الجديد بشبرا الخيمة من أكبر المراكز الطبية المتميزة للأطفال على مستوى المنطقة العربية وأفريقيا والشرق الأوسط، وهي بمثابة نموذج للشراكة بين المجتمع المدني والقطاع الخاص والحكومة لخدمة المواطنين، وتتولي النائبة أنيسة حسونة منصب المدير التنفيذي للمستشفى.

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