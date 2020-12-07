تشكيل الاتفاق أمام النصر فى الدوري السعودي

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق ضيفا ثقيلا علي نظيره فريق النصر علي استاد الملك فهد الدولي وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي الجديد 2020-2021. الجديد 2020-2021. يبدأ الاتفاق المباراة بالتشكيل الآتى: حراسة المرمي: رايس مبولحي. خط الدفاع: صالح القمزي، سعيد الربيعي، كارول ميتس، فيليب كيش. خط الوسط : إليريك دي سوزا، عبدالله الخطيب، نعيم السليتي، محمد الكويكبي، عبدالله سالم. الخطيب، نعيم السليتي، محمد الكويكبي، عبدالله سالم. خط الهجوم: سليمان دوكارا. بينما يبدأ فريق النصر المباراة بالتشكيل الآتى: حراسة المرمي : براد جونز. خط الدفاع: كيم سو ، مايكون بيريرا، عبدالله مادو، سلطان الغنام. خط الوسط:عبدالله الخبيري، علي الحسن، بيتروس ماتيوس، أيمن يحيي، أسامة الخلف. خط الهجوم: عبدالرزاق حمدالله.

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