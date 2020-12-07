فيتوريا يعلن تشكيلة النصر أمام الاتفاق بالدوري السعودي

أعلن المدير الفني روي فيتوريا تشكيلة النصر أمام الاتفاق في المباراة التي من المقرر أن تنطلق بعد قليل بين الفريقين على ملعب استاد الملك فهد الدولي في السابعة إلا الربع مساءً بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم . من بطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم . وجاءت تشكيلة النصر أمام الاتفاق كالأتي : حراسة المرمى: برادلي جونز خط الدفاع: سلطان الغنام – عبدالله مادو – مايكون بيريرا – كيم سو خط الوسط: بيتروس – علي الحسن – عبدالله الخيبري الهجوم: أسامة الخلف – أيمن يحيي – عبد الرزاق حمدالله ويدخل النصر مباراة اليوم محتلا المركز السادس عشر والأخير في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 3 نقاط، بينما يحتل فريق الاتفاق المركز الثالث عشر برصيد 7 نقاط .

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