الشباب والرياضة تعلن نتائج منافسات الاسبوع الرابع من دوري مراكز الشباب

أعلنت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات ، نتائج الإسبوع الرابع من دوري مراكز الشباب النسخة الثامنة ، بإقامة 207 مباراة في 23 محافظة ، تحت شعار " مصر أولاً ..لا للتعصب".
وأنتهت 166 مباراة بنتيجة الفوز ، فيما حسم التعادل 41 مواجهة بين فرق مراكز الشباب المشاركة بالدوري ، وأحرزا اللاعبون 802 هدف ، وجاءت مراكز شباب قناالأعلى تهديفاً ب56 هدفاً ومراكز شباب شمال سيناء الأقل ب14 هدفاً خلال منافسات الأسبوع الرابع لدوري مراكز الشباب .
يذكر أنه تم تأجيل بعض المباريات في عدد من المحافظات نظراً لظروف الجوية السيئة التي مرت بها بعض المحافظات ، وتم تقديم مباريات محافظات المرحلة الثانية لإنتخابات مجلس النواب.
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