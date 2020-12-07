بعد إصابته الجديدة.. تعرف على تاريخ عثمان ديمبيلي الأسود مع الإصابات في برشلونة

كشف برشلونة في بيان رسمي أن الجناح الفرنسي “عثمان ديمبيلي” عانى من استطالة في أوتار الفخذ اليمنى وسيغيب عن فترة زمنية غير محددة، قذ تصل إلى ثلاث اسابيع وفق المصادر الاعلامية المحلية.

وتميزت فترة ديمبيلي الواسعة في النادي الذي انضم إليه في عام 2017 قادماً من دورتموند الألماني بالإصابات، ولم يكن قادرًا على تقديم الشكل الذي أكسبه الانتقال إلى الكامب نو لخلافة نيمار جونيور المغادر نحو باريس سان جيرمان.

ومع تعدد الإصابات، تعمقت صحيفة “موندو ديبورتيفو” في تاريخ ديمبيلي الغير عادي من الإصابات، حيث رسم كل نكسة واجهها مع برشلونة وكانت على الشكل التالي:

في 16 سبتمبر 2017، أصيب ديمبيلي بتمزق في وتر العضلة ذات الرأسين الفخذية في الفخذ الأيسر، وعاد في يناير التالي. وبعد 11 يومًا من العودة، 15 يناير 2018، أصيب ديمبيلي بتمزق ليفي في نصف وترية الفخذ الأيسر.

وفي 20 مايو 2018، قبل نهاية الموسم مباشرة، أصيب ديمبيلي بالتواء في كاحله. وفي 20 يناير 2019، تعرض الفرنسي لإصابة أخرى، هذه المرة التواء في كاحله الأيسر، وكان خارج الملاعب حتى 10 فبراير.

وفي 9 مارس 2019، عانى ديمبيلي من استطالة في أوتار الفخذ الأيسر، وتعافى، وعانى من تمزق عضلي في العضلة ذات الرأسين الفخذية في ساقه اليسرى في الأسبوع التالي، من العمل حتى 9 أبريل.

وأنهى ديمبيلي ذلك الموسم بإصابة أخرى ضد سلتا فيغو، مما تسبب في تلف أوتار الركبة في ساقه اليمنى بعد 25 ثانية من المباراة لمنع نفسه من اللعب ضد ليفربول في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ونهائي كأس الملك ضد فالنسيا.

وتعرض بطل كأس العالم 2018 لإصابة أخرى في بيلباو في المباراة الأولى للموسم التالي، تمزق ليفي في ساقه اليسرى جعله يغيب خمسة أسابيع.

وتمزق لدى ديمبيلي بعد ذلك العضلة ذات الرأسين الفخذية ليغيب عشرة أسابيع، ولما كان على وشك العودة إلى العمل، يعاني من تمزق كامل في وتر العضلة ذات الرأسين الفخذية القريبة من الساق اليمنى، والتي أنهت موسمه.

..