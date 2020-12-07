فابريجاس: ماوريسيو ساري يؤمن بالخرافات وبيرلو سيصبح مدرباً رائعاً

كشف لاعب وسط موناكو الفرنسي “سيسك فابريجاس” عن سبب رغبة “ماوريسيو ساري” في تدريب لاعبي تشيلسي في فترة ما بعد الظهر وهو مقتنع بأن أندريا بيرلو سيصبح “مدربًا رائعًا”.

وقال لاعب وسط تشيلسي وبرشلونة السابق لـتوتو سبورت الايطالية، إنه كان من الممكن أن ينضم إلى ميلان أو نابولي قبل أن ينتقل إلى موناكو، بعد مغادرة تشيلسي.

وناقش فابريجاس علاقته مع ماوريسيو ساري في تشيلسي وقال: “لقد أراد أن يلعب مع جورجينيو الذي انضم إلى تشيلسي مقابل 60 مليون يورو، ولم يكن لعب مباريات كأس الدوري أو الدوري الأوروبي فقط كافياً بالنسبة لي، لقد كنت دائمًا لاعبًا أساسيًا وفي النهاية تركت تشيلسي”.

وأضاف: “ساري مدرب جيد لكن لديه قناعات قوية على المستوى التكتيكي. انه مؤمن بالخرافات جدا ومن الصعب جعله يغير رأيه”.

وأعطى بطل كأس العالم مع لاروخا مثالاً على أقوله عن ساري بالتطرق لفترة التدريبات الجماعية مع تشيلسي وأضاف “على سبيل المثال، أراد دائمًا أن نتدرب نحن لاعبو تشيلسي في الساعة 3 مساءً”.

وتابع: “كان الأمر سيئًا للاعبين الذين لديهم عائلة مثلي أنا. لن نتمكن من رؤية أطفالنا طوال اليوم. ذهبوا إلى المدرسة في الصباح وكانوا ينامون عندما نعود إلى المنزل بعد جلسة التدريب”.

وأكمل: “طلبنا منه ذات يوم السماح لنا بالتدريب في الصباح. قال إنه كان علينا أن نتدرب في الثالثة مساءً لأن أستاذًا في بيزا أثبت أنه أفضل وقت للجسم. أنا أعرف فقط أنه من المهم لأي لاعب قضاء الوقت مع عائلته”.

بيرلو سينجح مع يوفنتوس

وخاض اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا العديد من المباريات ضد أندريا بيرلو لما كان لاعباً في الميلان وبعدها في يوفنتوس وكذا تواجده مع منتخب إيطاليا، ولم يفاجأ برؤيته مدربًا لفريق يوفنتوس.

وقال فابريجاس في هذا الشأن: ” الحياة تصنعها الفرص وعلى المرء أن يستغلها. بيب جوارديولا وزيدان وميكيل أرتيتا يبلي بلاءً حسنًا على الرغم من عدم وجود خبرة كبيرة عند بدايته”.

وتابع: “كان بيرلو عبقريًا على أرض الملعب وقد دربه كبار المديرين مثل كارلو أنشيلوتي و مارشيلو ليبي وأنطونيو كونتي. ليس لدي شك، سيصبح مدربا عظيما”.

وختم سيسك فابريجاس حديثه بالتطرق إلى اقترابه من اللعب في الكالتشيو بعد مغادرة تشيلسي وأوضح أنه كان قريبًا من ثلاثة أو أربع أندية أخرى بجانب موناكو الفرنسي وأضاف: ” اتصل بي كارلو لما كان في نابولي وكذلك الميلان ولكن في النهاية انتقلت إلى موناكو”.

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