أخبار ريال مدريد| قبل مباراة دوري ابطال اوروبا الحاسمة.. زيدان يتنفس الصعداء بعودة راموس

سيعزز القائد سيرجيو راموس صفوف ريال مدريد في مباراة منتصف الأسبوع في دوري ابطال اوروبا أمام بوروسيا مونشنجلادباخ ليتنفس بذلك المدير الفني زين الدين زيدان الصعداء بعد معاناته من كثرة الاصابات في فريقه بالفترة الماضية.

واختار زين الدين زيدان عدم المخاطرة بالمدافع المخضرم في نهاية الأسبوع امام إشبيلية 1-0، ولكن وفقًا لتقارير من الماركا، فقد أكمل راموس منذ ذلك الحين جلسة تدريبية كاملة، وسوف يشارك في مواجهة الفريق الالماني العنيد بوروسيا مونشنجلادباخ.

ويحتاج ريال مدريد إلى الفوز في المباراة لضمان التأهل إلى دور الـ 16 من دوري ابطال اوروبا وكمتصدر للمجموعة دون انتظار نتيجة مباراة إنتر ميلانو مع شاختار دونيتسك الأوكراني اذ يبتعد عن الفريق الألماني متصدر المجموعة بنقطة واحدة.

ومن المقرر أن يحل راموس محل ناتشو فرنانديز إلى جانب رافائيل فاران في مركز قلب الدفاع، فيما يواصل لوكاس فاسكيز ملء مركز الظهير الأيمن بدل المصاب داني كارفخال.

ويظل إيدن هازارد وماريانو دياز غائبين عن الملاعب بسبب الإصابة، ومن المتوقع أن يحافظ زيدان على الجزء الأكبر من فريقه الأساسي الذي حقق الفوز على ملعب رامون سانشيز بيزخوان.

ومن المحتمل أن يبدأ ريال مدريد مباراته أمام بروسيا مونشنجلادباخ الحاسمة بالتشكيلة الأساسية التالية :

تيبو كورتوا، لوكاس فاسكيز، سيرخيو راموس، رفائيل فاران، فيرلاند ميندي، توني كروس، كارلوس كاسيميرو، مارتن أوديجارد، ماركو أسينسيو، كريم بنزيمة و فينيسيوس جونيور.

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