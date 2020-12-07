مرشح لرئاسة برشلونة يرفض الإنجرار مع تصريحات نيمار بخصوص ميسي

رفض المرشح لتولي رئاسة برشلونة “خوان لابورتا” الإنجرار مع تصريحات نجم باريس سان جيرمان نيمار جونيور حول رغبته في اللعب مجدداً مع الهداف التاريخي لبرشلونة ليونيل ميسي.

وتسبب البرازيلي في شيء من الضجة يوم الأربعاء الماضي بقوله إن أكثر ما يريده في مسيرته هو لم شمله مع قائد برشلونة من جديد، لا سيما مع الوضع المبهم لمستقبل ليونيل ميسي في كامب نو.

وقال لابورتا لراديو كاتالونيا بشأن تصريحات نيمار: “لست مهتمًا بالكلمات التي قيلت، لدي أشياء أود أن أقولها، لكنني لن أفعل ذلك حتى لا أزعزع استقرار الفريق”.

وتابع: “الفريق ينمو، ولا يمكننا زعزعة استقرارهم. أعرف ما الذي يمكنني القيام به، ولن ألعب هذه اللعبة بإعطاء أسماء اللاعبين الذين يمكنهم المشاركة معنا في المشروع”.

وأكمل رئيس برشلونة في الفترة بين 2003 و2010: “من الطبيعي أن يقول نيمار ذلك. إنهم أصدقاء ولديهم علاقة. أتمنى أن ينتظر ليو ويستمع إلى الاقتراح الذي سيقدمه رئيس برشلونة الجديد”.

التجديد مع ليو ميسي

وعن تجديد عقد ليو ميسي مع برشلونة من عدمه في حال فوزه بالانتخابات ونجح في خلافة جوسيب بارتوميو قال المحامي خوان لابورتا “لدينا اتصال مع ليو وأنا أعلم أنه يحترمني. نحن نحترم بعضنا البعض، لكننا لم نناقش تجديده. إنه يضمن أن تطمح للفوز بكل شيء. أريده أن يبقى في برشلونة”.

وحقق ليونيل ميسي ونيمار جونيور معاً الثلاثية عام 2015، ولقب آخر في الدوري الاسباني في العام الموالي، والسوبر الاسباني، وكأسين آخرين لكأس الملك.

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