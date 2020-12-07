نقل مباراة ديربي قطر إلى ملعب جاسم بن حمد بالسد

أعلنت مؤسسة دوري نجوم قطر، عن نقل مباراة الديربي التي تجمع العربي والريان في المرحلة الثامنة من الدوري القطري لكرة القدم، لتقام على ملعب “جاسم بن حمد” بنادي السد.
وكان من المقرر إقامة مباراة العربي والريان في ملعب “حمد بن خليفة” بالنادي الأهلي، وذلك لارتباط ملعب “جاسم بن حمد” باستضافة منافسات شرق القارة بدوري أبطال آسيا، لكن مؤسسة دوري نجوم قطر أعلنت إمكانية استضافته لمنافسات الدوري القطري بعد نهاية المباريات المقررة عليه.
وكشفت اللجنة عن إقامة المباراة وفق موعدها المحدد غدا الثلاثاء، كما من المقرر أن يحضر عدد محدود من الجماهير في الملعب وذلك وفقًا للإجراءات الاحترازية المتبعة لمكافحة انتشار كورونا.
ويحتل العربي المركز العاشر في ترتيب الدوري القطري برصيد خمس نقاط، فيما يحتل الريان المركز الخامس برصيد 11 نقاط.
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