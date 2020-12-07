مدرب الوكرة: تنتظرنا مواجهة صعبة أمام السد في الدوري القطري

اعترف ماركيز لوبيز المدير الفني لفريق الوكرة بصعوبة مواجهة السد، غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات المرحلة الثامنة من دوري نجوم قطر لكرة القدم.
وقال لوبيز في تصريحات بالمؤتمر الصحفي للمباراة، والتي نقلها الموقع الرسمي لدوري نجوم قطر: “كان لدينا عشرة أيام للإعداد لهذه المواجهة، وهي فترة أطول من التي كانت قبل ذلك”.
وأضاف:”دائمًا عندما يفوز الفريق بمباراة يفوز بعدها سريعًا بمباراة أخرى، ولكن هذا الموسم كل مرة يفوز بها الوكرة يتوقف الدوري، وبعد العودة نخسر المباراة”.
وواصل: “سنسعى لاستمرار الانتصارات وهو ما نعمل عليه جميعا داخل النادي سواء الجهاز الفني أو الإداري أو اللاعبين، ولكن هذا صعب فأنا أعلم ذلك جيدًا، والسد فريق قوي وتنتظرنا مباراة صعبة”.
ويحتل الوكرة المركز السادس برصيد عشر نقاط في ترتيب الدوري القطري، فيما يتصدر السد ترتيب المسابقة برصيد 19 نقطة.
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