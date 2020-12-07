شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تقييم محمد صلاح من الصحف الإنجليزية فى مباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتهت امس مباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون , بفوز ليفربول باربعة اهداف مقابل لاشئ وشارك محمد صلاح اساسيا فى المباراة وقدم اداءا مميزا حيث سجل هدفا وصنع اخر , وتم تقييمه من العديد من الصحف الانجليزية كأفضل اللاعبين فى ليفربول فى هذه المباراة حيث كان متوسط تقييمه 8.2 درجة وهي نفس الدرجة التى حصل عليها اللاعب فينالدوم ايضا , ليكونوا بذلك افضل لاعبي ليفربول امام وولفرهامبتون يليهم هندرسون بمتوسط درجات 8.1 درجة ثم ساديو ماني بمتوسط 8.0 درجة ,

وفيما يلي تقييم جميع لاعبي ليفربول من الصحف الانجليزية ومتوسط تقييمهم العام وذلك فى مباراتهم أمام وولفرهامبتون.