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تعرف على تقييم محمد صلاح من الصحف الإنجليزية فى مباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون

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أحمد جودة 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتهت امس مباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون , بفوز ليفربول باربعة اهداف مقابل لاشئ وشارك محمد صلاح اساسيا فى المباراة وقدم اداءا مميزا حيث سجل هدفا وصنع اخر , وتم تقييمه من العديد من الصحف الانجليزية كأفضل اللاعبين فى ليفربول فى هذه المباراة حيث كان متوسط تقييمه 8.2 درجة وهي نفس الدرجة التى حصل عليها اللاعب فينالدوم ايضا , ليكونوا بذلك افضل لاعبي ليفربول امام وولفرهامبتون يليهم هندرسون بمتوسط درجات 8.1 درجة ثم ساديو ماني بمتوسط 8.0 درجة ,

وفيما يلي تقييم جميع لاعبي ليفربول من الصحف الانجليزية ومتوسط تقييمهم العام وذلك فى مباراتهم أمام وولفرهامبتون.

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    118,432

  • تعافي

    103,501

  • وفيات

    6,771

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