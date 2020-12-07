شكرا لقرائتكم خبر عن شفاء وليد سليمان و نجله من فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن وليد سليمان، صانع ألعاب النادى الأهلى، عن تعافيه ونجله سليم من فيروس كورونا، وذلك عقب تحول نتيجة مسحتهما الأخيرة، من إيجابية إلى سلبية.

وكتب وليد سليمان، عبر حسابه الشخصى على إنستجرام: «حابب أشكر كل الناس اللى كلمتنى، وسألت عليا ودعتلنا بالشفاء الحمدلله أنا وسلمى وسليم خفينا والنتيجة سلبية وحالتنا كويسة الحمد لله حبيت أطمن كل الناس اللى بتحاول تكلمنى وأطمن الجمهور شكرًا ليكم جدًا».