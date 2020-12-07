شكرا لقرائتكم مسحة جديدة فى الأهلي للكشف عن الثنائي المصاب بكورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخضع ثنائي الاهلي وليد سليان وأحمد رمضان بيكهام لمسحة طبية للكشف عن كورونا خلال الساعات القليلة المقبلة من أجل معرفة موقفهما من الفيروس وشفاؤهما من عدمه ، وذلك بعد تماثل أكثر من لاعب أخر بالفريق للشفاء من كورونا أبرزهم المالي آليو ديانج ومحمد شريف وكهربا فيما يتبقي سليمان وبيكهام.

وأعلن الدكتور محمد شوقى، رئيس اللجنة الطبية بالأهلى، خروج وليد سليمان من المستشفى بعد اقتراب شفائه بشكل تام من فيروس كورونا، وقال محمد شوقى فى مداخلة هاتفية لبرنامج ساعة مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "وليد سليمان غادر المستشفى أمس بعدما أجريت له مسحة وأظهرت حاجته للإعادة، فهى ليست مسحة إيجايبة ولا سلبية، وبخبرتنا فى التعامل مع كورونا طالما ظهرت المسحة إعادة تكون المسحة التى تليها سلبية".

وأضاف محمد شوقى، "وليد سليمان لم يتسرع ويدخل الجيم مثلما تردد، وليد لم تظهر عليه أى أعراض كل ما فى الأمر أنه مع كل مسحة تظهر إيجايبة قررنا عزله بالمستشفى لأن الفيروس أصاب أكثر من شخص فى أسرته، فقررنا دخوله المستشفى لسرعة شفائه وعزله، وأمضى هناك يومين وخرج بالأمس، وسيجرى مسحة جديدة يتوقع أن تكون سلبية ليتعافى بشكل نهائى".

وحصل الأهلي على راحة من التدريبات اليوم وغداً بعد التتويج بكأس مصر أمس على أن يبدأ التدريبات يوم الثلاثاء إستعداداً للإرتباطات المقبلة.

ويستعد الأهلي لبدء بطولة الدوري يوم الأحد المقبل بمواجهة المقاصة ثم السوبر الافريقي أمام نهضة بركان المغربي يوم 18 ديسمبر الجاري كما هو مُقترح حتى الأن ومن بعده النسخة الجديدة من دوري أبطال أفريقيا أحد يومي 22 و23 ديسمبر الجاري بمواجهة فريق سونيديب البطل النيجر بملعب الأخير في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا التى يحمل الاهلي لقبها.

وتوج الأهلي ببطولة الدوري للمرة الـ42 في تاريخه قبل انتهاء البطولة بسبعة أسابيع قبل أن يتوّج ببطولة دوري أبطال أفريقيا الجمعة قبل الماضية على حساب الزمالك بالفوز عليه بهدفين لهدف وأخيراً توّج ببطولة كاس مصر على حساب طلائع الجيش.