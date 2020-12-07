شكرا لقرائتكم خبر عن على معلول بعد تتويج الأهلى بالثلاثية التاريخية: "القادم أفضل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل الدولى التونسى على معلول، ظهير أيسر النادى الأهلى، بتتويج القلعة الحمراء بكأس مصر، وذلك عقب الفوز على طلائع الجيش بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 3/2، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء الجمعة على استاد برج العرب، ليحسم المارد الأحمر اللقب رقم 37 فى تاريخ مشاركته بمسابقة الكأس، بعد أيام قليلة من حسم لقب دورى أبطال أفريقيا ليجمع بين ثلاثية الدورى ودورى الأبطال والكأس، ونشر معلول صورا يحمل فيها الكأس عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلق قائلا، "تحقيق الثلاثية والقادم أفضل".



علي معلول

وتقرر حصول كل لاعب فى الأهلي على 60 ألف جنيه قيمة مكافأة الفوز ببطولة كأس مصر التى توّج بها الفريق مساء أمس الأول، السبت، باستاد برج العرب على حساب طلائع الجيش بركلات الجزاء الترجيحية.



معلول



على معلول

وتنص لائحة الأهلي على حصول كل لاعب على 12 ألف جنيه عن كل مباراة خاضها فى البطولة وخاض الفريق 5 مباريات فى الكأس قبل أن يتوّج بها في النهاية مساء السبت للمرة الـ37 فى تاريخه.

ولعب الأهلي 5 مباريات حقق الفوز في 4 مباريات، واكتفى بالتعادل في مباراة واحدة، وفاز على بني سويف والترسانة وأبو قير والاتحاد السكندرى، قبل أن يتعادل مساء السبت مع طلائع الجيش ويحسم اللقب بركلات الترجيح من نقطة الجزاء.

وشهدت منافسات بطولة كأس مصر مشاركة 36 لاعبا من فريق الأهلي يتقدمهم حسين الشحات، الذى شارك في كل مباريات الفريق بالبطولة هذا الموسم، بواقع 5 مباريات، والمركز الثاني من نصيب ياسر إبراهيم ومحمد مجدي أفشة وحمدي فتحي برصيد 4 مباريات، ثم أليو ديانج وأيمن أشرف وجيرالدو والشناوي ومحمد هاني وكهربا ومحمود وحيد ومروان محسن في ثلاث مباريات.