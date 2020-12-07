شكرا لقرائتكم خبر عن سيف زاهر: صدقتونى لما قلت مفيش لاعب هيروح من الأهلى للزمالك والعكس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغنى الإعلامى سيف زاهر بالعلاقة التى تجمع قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك فى الوقت الراهن، وقال سيف زاهر فى برنامجه الإذاعى وان تو عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "يارب الناس تكون بعد قفل باب القيد صدقونى لما قولت مفيش لاعب هيروح من الأهلى للزمالك والعكس صحيح، الأمور هادية والدنيا كويسة مش عايزين عكننة".

وأضاف سيف زاهر، "اللجنة الحالية فى الزمالك وعلى رأسها أيمن يونس علاقتهم كويسة بالخطيب ومجلس الأهلى والناس جايين يهدوا الأجواء ويخفوا الضغوط وميبقاش فى مشاكل وقولت مفيش حكاية انتقال من هنا لهنا ".

وتابع سيف زاهر، "مش معنى كدا أن هيكون فى تساهل أو تفريط فى صالح الناديين بالعكس، سوف يستمر الصراع والتنافس ولكن فى أرض الملعب وعلى البطولات وبعيد الكل البعد عن الخناقات والتراشق والمضاربة فى أسعار اللاعيبن بما يرهق خزائن الناديين بشكل مبالغ فيه ولا فائدة منه".

وأعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، برئاسة مازن مرزوق، أمس الأحد، جدول مباريات الدورى العام الذى ينطلق يوم 11 ديسمبر الجارى بعد الحصول على الموافقات الأمنية اللازمة قبل إعلانه، وقال مازن مرزوق رئيس لجنة المسابقات إنه لن يتم تأجيل أى مباراة فى الدورى الجديد إلا فى حالة الظروف القهرية، وأن مسابقة الدورى لن تتوقف بسبب مشاركة المنتخب الأولمبى فى أولمبياد طوكيو، ولن يكون من حق أى فريق تأجيل مبارياته بسبب تواجد لاعبيه فى المنتخب الأولمبى، ولن يتم تأجيل أى مباريات إلا فى الظروف القهرية فقط.

وأضاف مازن مرزوق: "على جميع الأندية أن تعلم صعوبة الموقف، وأن الدورى سيكون مضغوطا بسبب الارتباطات العديدة للأندية والمنتخبات"، مع التشديد على أن الجدول الخاص بالدورى سيكون مضغوطا بسبب ظروف فترة كورونا.

وقال مرزوق فى اجتماعه باتحاد الكرة مع ممثلى الأندية أن تكاليف المسحات تقع على الأندية وهو ما اعترضت عليه الأندية خلال الاجتماع.