شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: لن يتم تأجيل المباراة حال إصابة الحراس الثلاثة بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة مازن مرزوق عدم تأجيل أى مباراة فى الدورى الجديد بسبب فيروس كورونا، إلا فى حال ظهور 16 حالة إصابة بالفيروس بين اللاعبين دون حساب الأجهزة الفنية والإدارية من بينهم، بحيث يمتلك الفريق 14 لاعبا يخوضون المباراة.

كما رفضت لجنة المسابقات باتحاد الكرة تأجيل المباراة فى حال إصابة حراس المرمى الثلاثة لأى فريق بفيروس كورونا، حيث سيتم إلزام الأندية بالاستعانة بحراس مرمى من فريق الشباب مواليد 2001 و99 وإقامة المباراة بشكل طبيعى حفاظا على انتظام جدول المسابقة فى الموسم المقبل الذى سيشهد ضغطا كبيرا نظرا لضيق الوقت.

وأعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة مازن مرزوق، أمس الأحد، جدول مباريات الدورى العام الذى ينطلق يوم 11 ديسمبر الجارى بعد الحصول على الموافقات الأمنية اللازمة قبل إعلانه، وقال مازن مرزوق رئيس لجنة المسابقات إنه لن يتم تأجيل أي مباراة في الدورى الجديد إلا في حالة الظروف القهرية، وأن مسابقة الدوري لن تتوقف بسبب مشاركة المنتخب الأولمبى فى أولمبياد طوكيو، ولن يكون من حق أى فريق تأجيل مبارياته بسبب تواجد لاعبيه فى المنتخب الأولمبى، ولن يتم تأجيل أى مباريات إلا فى الظروف القهرية فقط.

وأضاف مازن مرزوق، "على جميع الأندية أن تعلم صعوبة الموقف، وأن الدورى سيكون مضغوطا بسبب الارتباطات العديدة للأندية والمنتخبات"، مع التشديد على أن الجدول الخاص بالدورى سيكون مضغوطا بسبب ظروف فترة كورونا.

وقال مرزوق فى اجتماعه باتحاد الكرة مع ممثلى الأندية أن تكاليف المسحات تقع على الأندية وهو ما اعترضت عليه الأندية خلال الاجتماع.

وأضاف أنه لن يتم بدء أى مباراة فى الدورى بدون سيارة إسعاف، وحال عدم وجودها الحكم سيلغى المباراة واعتبار الفريق صاحب الملعب مهزوما، مؤكدا أنه حال تأخر سيارة الإسعاف قبل المباراة بـ20 دقيقة سيتم تغريم النادى صاحب المباراة.