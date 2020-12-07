شكرا لقرائتكم خبر عن هويدا مندى تتقدم بخطاب معارضة ضد منعها من خوض انتخابات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أيمن غزلان، القائم بأعمال المدير التنفيذى لاتحاد الكرة الطائرة وعضو اللجنة المؤقتة الحالية لإدارة شئون الاتحاد، عن تلقى الاتحاد خطاباً من هويدا مندى المرشحة على منصب أمين الصندوق فى الانتخابات المقبلة، والتى تم تأجيلها بقرار من رئاسة الوزراء بسبب فيروس كورونا، لمعارضة محتوى خطاب الاتحاد الأفريقى الذى يمنعها وشريف الشمرلى مرشح الرئاسة من تقليد أى مناصب، وأرفقت صورا لمحضر استلام المهمات والمتعلقات الموجودة فى مقر الاتحاد الأفريقى إلى الإدارة الجديدة التى ترأسها السيدة بشرى حجيج عند زيارتها القاهرة مع وفد من الإدارة الجديدة المنتخية، وسيتم أيضا إرساله إلى اللجنة الأولمبية المكان تقييم الموقف بدقة واتخاذ ما يلزم.

وكشف أيمن غزلان عن إرسال خطاب الاتحاد الأفريقى الخاص بتجميد الثنائى المرشحين "شريف الشمرلى وهويدا مندى" للانتخابات المقبلة إلى اللجنة الأولمبية لإخطارها.

وقال غزلان إن خطاب الاتحاد الأفريقى تضمن تجميد الرباعى عمرو علوانى رئيس الإتحاد الأفريقى السابق و هويدا مندى المدير التنفيذى للإتحاد الأفريقى السابقة و محمد مصطفى المدير المالى وشريف الشمرلى رئيس لجنة المدربين السابق بالاتحاد الأفريقى ، لحين استكمال مراسم التسليم والتسلم للمغربية بشرى حجيج رئيس الاتحاد الأفريقى الجديد.

وأشار غزلان إلى أنه ورد الي الاتحاد المصري للكرة الطائرة خطاب رسمى من الاتحاد الأفريقى الجديد الذى تم انتخابه فى شهر أكتوبر الماضى برئاسة المغربية / بشرى حجيج ، يخطر فيه الاتحاد المصرى بأن أربعة اعضاء بالاتحاد الأفريقى السابق من المصريين و هم ؛ الدكتور / عمرو علوانى رئيس الاتحاد الأفريقى السابق و السيدة / هويدا مندى المدير التنفيذى السابق و الاستاذ / شريف الشمرلي رئيس اللجنة الفنية للمدربين و الاستاذ/ محمد مصطفى المدير المالي لن يكون لهم الحق في المشاركة في اى نشاطات تتبع الاتحاد الأفريقى أو تقلد مناصب في أى اتحادات وطنية أعضاء بالاتحاد الأفريقى و ذلك إلى حين استكمال عملية التسليم و التسلم للاتحاد المنتخب و التصديق علي ذلك و علي ميزانية الأعوام من 2017 الي 2020 من قبل الجمعية العمومية الخاصة للاتحاد الأفريقى التى ستعقد في شهر فبراير 2021 القادم .

وتم عرض خطاب الاتحاد الأفريقى بهذا الخصوص في اجتماع مجلس ادارة الاتحاد المصري االمنعقد يوم السبت الماضى 5 ديسمبر والتوصية بعرض الموقف علي اللجنة الأوليمبية المصرية للأمر بما يلزم ،و تم بالفعل مخاطبة اللجنة الأوليمبية لاتخاذ اللازم والإفادة بالرأى.