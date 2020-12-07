شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحى حارس الإسماعيلى: العودة لبيتى خطوة تمنيتها كثيرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر محمد صبحى، حارس مرمى الإسماعيلى، عن بالغ سعادته بالعودة من جديد لصفوف بيته بعد غياب طويل، مشيراً إلى أنه قدم كل التنازلات من أجل ارتداء قميص الدراويش من جديد، وانضم صبحى بجانب المدافع التونسى الدولى مروان صحراوى لصفوف الفريق قبل ساعات قليلة من انتهاء القيد خلال الميركاتو الصيفى.

وأضاف قائد الدراويش، فى تصريحات خاصة للموقع الرسمى للإسماعيلى، ”كان لدى حلم هو ختام مشوارى فى النادى الذى قضيت فيه معظم حياتى ودافعت عن مرماه وأعتبره بمثابة روحى، وأتطلع للمساهمة بخبراتى فى عودته لمنصات التتويج من جديد تحت قيادة المهندس إبراهيم عثمان رئيس النادى”.

وتابع صبحى، ”خلال فترات الانتقالات الماضية كنت أرغب فى العودة لفريقى وهو ما تحقق بالفعل، أشكر المهندس إبراهيم عثمان صاحب الفضل بعد الله سبحانه وتعالى فى ظهورى بقميص الإسماعيلى الذى يتمناه أى لاعب مرة أخرى”.

واسترجع الحارس المتوج بآخر لقب دورى عام 2002 الذكريات قائلا، ”المهندس إبراهيم عثمان كان أول من وثق فى قدراتى وكان مساندا لى فى مشاركتى الأولى مع الفريق الأول حينما كنت شابا فى مقتبل العمر حيث حرص على تدعيمى ومساندتى لحماية عرين الدراويش”.

واختتم صبحى حديثه قائلا، "الفريق أبرم صفقات جيدة تستطيع إعادته لمساره الطبيعى وسأقاتل مع جميع زملائى بالفريق من أجل بدء صفحة جديدة لنيل لقب البطولة العربية وإسعاد جماهيرنا التى أعلم مدى اشتياقها للحصول على بطولة بعد غياب”.