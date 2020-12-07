شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع بين باتشيكو وأشرف قاسم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص أشرف قاسم، المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، على الاجتماع بالبرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق، على هامش المران المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبورجيلة.

وتحدث «قاسم» مع المدير الفني حول الاستعدادات للفترة المقبلة، ومعرفة أي طلبات له قبل انطلاق مسابقة الدوري العام يوم السبت بمواجهة المقاولون العرب في إطار سعي جهاز الكرة في تلبية كل طلبات المدير الفني وكافة اللاعبين.