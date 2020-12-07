شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خطة موسيماني قبل بداية الموسم الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعقد بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى جلسة مع الجهاز المعاون غدا، الثلاثاء، للاستقرار على برنامج إعداد الفريق للفترة المقبلة المرتبط فيها الفريق بمواجهات قوية على الصعيدين المحلى والأفريقي، حيث يلاقى نهضة بركان في كأس السوبر الأفريقي، بجانب مناقشة الأخطاء الفنية التي وضحت خلال لقاءات الفريق الأخيرة وتحتاج لحلول سريعة، بعدما أبدى المدير الفنى تحفظه على أداء اللاعبين خصوصا المهاجمين.

ويدرس المدير الفنى منح عدد من الأساسيين راحة من المشاركة في بداية الدورى، خوفا من تعرضهم للإصابة بسبب الضغوط الكبيرة التي أصابتهم نتيجة المشاركات المستمرة في المباريات، ولتجهيزه لجولة البداية في دورى أبطال أفريقيا الذي يستهله الفريق بمواجهة فريق سونيديب بطل النيجر أحد يومى 22 أو 23 ديسمبر الجارى في ذهاب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا.