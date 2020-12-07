شكرا لقرائتكم خبر عن تخطيط الأهلي توصي بصرف المكافآت قبل انطلاق الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أوصت لجنة التخطيط بالنادي الأهلى بضرورة صرف مكافآت الفوز بدورى أبطال أفريقيا وكأس مصر للاعبين قبل انطلاق الموسم الجديد الذي يستهله الفريق بمواجهة مصر المقاصة، الأحد المقبل، في الجولة الأولى للدورى الممتاز، بهدف تشجيع اللاعبين على الاجتهاد وبذل قصارى جهدهم لافتتاح البطولة بالفوز.

وينتظر أن يقدم سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، تقريرا شاملا إلى اللجنة يتضمن مشاركة كل لاعب في المباريات الأفريقية والكأس من أجل تحديد قيمة المكافآت لاعتمادها رسميا من قبل مجلس الإدارة.