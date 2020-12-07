شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: ممدوح عباس هو من يدير نادي الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يري المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك الموقوف، أن ممدوح عباس، رئيس النادي السابق، هو الذي يدير نادي الزمالك ويتحكم في كل الأمور داخل القلعة البيضاء.

وقال في فيديو بثه على صفحته الشخصية: «اللي مش شايف إن ممدوح عباس هو اللي بيدير النادي بيضحك على نفسه»، وقال: «عباس هو اللي بيتحكم في كل كبيرة وصغيرة وأعاد رجاله في كل إدارات النادي الإدارية والقانونية والأمنية».

وطالب «مرتضى»، الوزير، بمتابعة قراره بتشكيل لجنة لتسيير أعمال النادي، ورغم ذلك فإن الجميع فوجئ بممدوح عباس ورجاله هم المتحكمون في كل شيء.