مانشستر يونايتد يسعى للتعاقد مع كيران تريبير ظهير أتلتيكو مدريد

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يسعى مانشستر يونايتد، للتعاقد مع كيران تريبير ظهير أتلتيكو مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وبحسب صحيفة «تليجراف»، فإن مانشستر يونايتد يريد ضم تريبير منذ فترة طويلة، من أجل إحداث التنافس مع آرون وان بيساكا في مركز الظهير الأيمن.

ويتبقى في عقد تريبير، البالغ من العمر 30 عاما، 18 شهرا رفقة أتلتيكو مدريد، ويتابع مسؤولو اليونايتد وضعه مع فريقه الإسباني تمهيدا لضمه في الصيف المقبل.

ويلعب تريبير دورا كبيرا مع تشكيلة دييجو سيميوني، منذ انتقاله للروخي بلانكوس قادما من توتنهام في عام 2019 مقابل 20 مليون جنيه إسترليني.

ولم تهتز شباك أتلتيكو مدريد سوى بهدفين فقط في أول 10 مباريات من الليجا، ويتصدر جدول الترتيب برصيد 26 نقطة.

ويرغب مانشستر في ضم كيران تريبير، لتقليل الضغوطات على وان بيساكا الذي شارك في 9 مباريات في البريميرليج، وشارك في كل مباريات الفريق بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم. الوضع في مصر

اصابات 118,432

تعافي 103,501

وفيات 6,771

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