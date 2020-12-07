شكرا لقرائتكم خبر عن بن شرقى يعود للتدريبات بعد إصابة الضامة.. وقاسم يجتمع مع اللاعب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عاد المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للمشاركة في التدريبات الجماعية مع الفريق .
وكان اللاعب يعاني من إصابة في العضلة الضامة ابعدته عن المشاركة مع الفريق بكأس مصر .
واجتمع أشرف قاسم المشرف العام على فريق الكرة باللاعب للاطمئنان عليه بشكل سريع قبل بداية المران. ويستعد الفريق لمواجهة نظيره المقاولون العرب يوم السبت المقبل بالجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.
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