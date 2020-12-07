طارق حامد ينتظم فى تدريبات الزمالك بعد الراحة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتظم طارق حامد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بشكل طبيعي في التدريبات الجماعية المقامة حاليا بملعب عبداللطيف أبورجيلة.
وكان اللاعب قد حصل على راحة من المران لمدة يومين قبل أن ينتظم بشكل طبيعي في التدريبات اليوم.
ويستعد الزمالك لمواجهة فريق المقاولون العرب يوم السبت المقبل في الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز .
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