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شكرا لقرائتكم الاتحاد يضيف موسم ثالث لعقد " دايمون لوى" بناء على تعليمات " العميد" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل عقد محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى جلسة مع كل من مدافع الفريق الجاميكى دايمون لوى وابراهيم حسن مدير الكرة و بلال نظير وكيل اللاعب ، تم خلالها إضافة موسم ثالث فى عقده عقب ظهور اللاعب بحالة فنية عالية والتوصية من العميد حسام حسن .
وظهر اللاعب بمستوى جيد خلال مباراة الأهلى فى كأس مصر بالإضافة إلى تألقه خلال التدريبات مما جعل الإدارة تحسم عقد اللاعب مبكرا .
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تأكد غياب حسام عاشور لاعب الاتحاد السكندري عن مواجهة الافتتاح للفريق أمام بيراميدز في الجولة الأولى لبطولة الدوري والمقرر أقامتها يوم السبت المقبل على استاد الدفاع الجوي حيث مازال يعاني اللاعب بالام فى الركبة ما دفع الجهاز الفني للفريق بقيادة حسام حسن بإخراج اللاعب من حسابتاهم الفنية في مواجهة بيراميدز.
ونجح مسئولو الاتحاد السكندرى فى ضم المهاجم روماريو ويليامز الجاميكى مواليد ،94 والذى يبلغ طوله 180 سم ويلعب لفريق ميامى بالدورى الأمريكي، ووصل اللاعب إلى الإسكندرية وسيخضع للكشف الطبى قبل التعاقد معه، وكان مجلس إدارة النادى قد لجأ لتلك الصفقة عقب تأخر وصول المهاجم الأوغندى أكوى وتسريب معلومات تفيد بعدم حضوره .
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