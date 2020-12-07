شكرا لقرائتكم شاهد استعدادات الزمالك لانطلاقة الدورى امام المقاولون العرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشرت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك علي موقع التدوينات " تويتر " مقطع فيديو لاستعدادات فريق الزمالك اليوم لانطلاقة الدورى التي يستهلها الزمالك بمواجهة المقاولون العرب يوم 12 ديسمبر الجارى.

وانطلق مران الزمالك اليوم بعدة اجتماعات في مقدمتها اجتماع المدير الفني البرتغالي جايمي باتشيكو باللاعبين، وكذلك اجتماع أشرف قاسم المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك بالبرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق.

وتحدث قاسم مع المدير الفني حول الاستعدادات للفترة المقبلة ومعرفة أي طلبات له قبل انطلاق مسابقة الدوري العام يوم السبت بمواجهة المقاولون العرب في إطار سعي جهاز الكرة في تلبية كل طلبات المدير الفني وكافة اللاعبين.

في نفس السياق تواجد عبد الحليم علي مدير الكرة بنادي الزمالك بشكل طبيعي في مران الفريق اليوم بملعب عبداللطيف أبو رجيلة استعدادا لمواجهة المقاولون العرب بالجولة الاولى من مسابقة الدوري العام، وذلك بعد الجلسة التي جمعته مع ايمن يونس رئيس لجنة الكرة في حضور أشرف صبحي وزير الرياضة وتم خلالها اثناء العندليب عن استقالته التي تقدم بها أمس ، واجتمع عبد الحليم علي مع اشرف قاسم المشرف على الكرة على مع لاعبي الفريق قبل المران بشكل طبيعي وطالبهم بضرورة التركيز في المرحلة القادمة .

وعقد أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، جلسة ودية جمعته مع عبد الحليم علي وايمن يونس ، تم خلالها تقريب وجهات النظر بين أيمن يونس وعبد الحليم على ليتراجع الأخير عن استقالته.

كما انتظم طارق حامد، لاعب وسط الزمالك، بشكل طبيعى فى التدريبات الجماعية المقامة حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة، بعدما حصل اللاعب على راحة من المران لمدة يومين قبل أن ينتظم بشكل طبيعى فى التدريبات اليوم، استعدادا لمواجهة المقاولون العرب، المقرر إقامتها السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدورى الممتاز.

كما عاد المغربى أشرف بن شرقى جناح الزمالك، للمشاركة فى التدريبات الجماعية مع الفريق، حيث كان يعانى من إصابة فى العضلة الضامة ابعدته عن المشاركة مع الفريق فى مباراة طلائع الجيش، فى إطار منافسات نصف نهائى كأس مصر، التى خسرها الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف، واجتمع أشرف قاسم المشرف العام على فريق الكرة بنادى الزمالك، باللاعب للاطمئنان عليه بشكل سريع قبل بداية المران.

ويستعد الفريق لمواجهة نظيره المقاولون العرب يوم السبت المقبل بالجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.