عودة طارق حامد وبنشرقي لتدريبات الزمالك.. وتواجد عبدالحليم علي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

أعلن نادي الزمالك بشكل رسمي، عودة الثنائي طارق حامد، والمغربي أشرف بنشرقي للتدريبات الجماعية استعداداً لمباراة المقاولون العرب.

ويفتتح الزمالك مشواره في دوري موسم 2020/2021 أمام المقاولون العرب يوم 12 ديسمبر الجاري.

ووفقاً للموقع الرسمي للزمالك، فإن بنشرقي عاد للتدريبات الجماعية بشكل طبيعي، بعد حصوله على راحة بسبب الإصابة.

وعقد أشرف قاسم المشرف العام على الكرة جلسة مع اللاعب للإطمئنان على حالته.

وغاب أشرف بنشرقي عن مباراة الزمالك الأخيرة أمام طلائع الجيش في نصف نهائي كأس مصر والتي خسرها الزمالك 3-1.

وشارك أيضاً طارق حامد في التدريبات الجماعية بعدما عاد من فترة الراحة التي حصل عليها عقب انتهاء موسم الفريق.

وتواجد عبدالحليم علي مدير الكرة في المران بشكل طبيعي، وعقد جلسة مع أشرف قاسم في حضور جميع اللاعبين وطالبهم بالتركيز في المرحلة المقبلة.

وكانت تقارير إعلامية قد أشارت الى نية عبدالحليم علي في الاستقالة من منصبه.