مازن مرزوق لمصراوي: لائحة جديدة لكأس السوبر الموسم المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالباسط:

أكد مازن مرزوق رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، أنه قد تم تعديل لائحة مباراة كأس السوبر الخاصة بالموسم المقبل.

وينطلق موسم 2020/2021 يوم 11 ديسمبر بمباريات الجولة الأولى للدوري، ولم يتحدد بعد موعد مباريات الكأس.

وقال مرزوق في تصريحات لـ"الخليج 365" "حال نجح نادي في الجمع بين الدوري والكأس الموسم المقبل، مباراة السوبر ستكون بين بطل الدوري ووصيفه".

وتابع "تم تعديل اللائحة، ولن تصبح مثل السابق بين بطل الدوري ووصيف الكأس".

واختتم "من وجهة نظري، حال توج فريقاً بالدوري والكأس، هنا يشارك وصيف الدوري في السوبر لأنها البطولة الأقوى".

وكانت اللائحة تُقر أنه حال جمع فريقاً بين الدوري والكأس في نفس الموسم، يلعب مباراة السوبر كبطل للدوري أمام وصيف الكأس.

يذكر أن الأهلي "بطل الدوري والكأس" موسم 2019/2020، سوف يواجه طلائع الجيش "وصيف الكأس" على لقب كأس السوبر المصري بناء على اللائحة القديمة.