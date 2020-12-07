كمال درويش: البطولات لا تنتهي.. والزمالك حاليًا بين الأفضل في أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال كمال درويش، رئيس الزمالك السابق، عضو لجنة حكماء النادي حاليًا، إن هناك ضغطا كبيرا على المسئولين والجميع يريد إحداث تغييرات بشكل سريع، مضيفًا أنهم ليسوا ضد أشخاص بأعينهم.

وعينت اللجنة التي تُدير نادي الزمالك برئاسة أحمد بكري لجنة سُميت بالحكماء من أجل استطلاع رأيهم فيما يتعلق بإدارة القلعة البيضاء بعد صدور قرار بإيقاف مجلس إدرة نادي الزمالك.

وخلال تصرحيات إذاعية لبرنامج "ملعب الصقر"، قال دوريش: "الفريق يضم حاليًا لاعبين مميزين ومن أفضل الفرق في أفريقيا".

وأضاف: "يجب المحافظة على قوام الفريق وهو الأمر الأهم في المرحلة الحالية، بجانب ضرورة توفير المستحقات المالية".

وتابع: "البطولات لا تنتهي ومستمرة، والفريق وصل لنهائي دوري الأبطال، وافقنا على مساعدة اللجنة التى تدير النادي، لكن الإعلام عنيف للغاية، وهناك ضغط كبير على المسئولين حاليا".

وواصل: "نسعى لخدمة الكيان، ولسنا ضد أشخاص، نحن منتمون لنادي الزمالك، وأعضاء داخل النادي منذ 50 عامًا".

وأتم: "اللجنة الجديدة تضم مجموعة من المستشارين، تولوا المسئولية، منذ فترة وجيزة، وهناك حالة استعجال شديدة، والجميع يريد إحداث تغيير بشكل سريع".