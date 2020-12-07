لاعبة الصيد تفوز بذهبية الجمهورية في الكاراتيه

توجت لاعبة نادى الصيد نادين ناجى بالميدالية الذهبية فى منافسات بطولة الجمهورية لقطاعات الجيزة للكاراتيه لذوى القدرات الخاصة والتى أقيمت بنادى 6 أكتوبر . من ناحية أخرى أقام نادي الصيد بأكتوبر حفل عيد ميلاد الرواد من مواليد شهري نوفمبر و ديسمبر . مواليد شهري نوفمبر و ديسمبر . حضر الحفل المهندس محمد همام نائب رئيس مجلس الإدارة وعضوا المجلس محمد شرف و المهندس حسين ابوالسعود و اللواء محمد أبوالسعود القائم بأعمال مدير الفرع و الدكتور سامح عبدالمطلب مساعد مدير النشاط الرياضي ونصر الفولي مقرر لجنة الرواد بصيد أكتوبر . القائم بأعمال مدير الفرع و الدكتور سامح عبدالمطلب مساعد مدير النشاط الرياضي ونصر الفولي مقرر لجنة الرواد بصيد أكتوبر . تضمن الحفل فقرات للفنون الشعبية المتنوعة كما تضمن الحفل تكريم بطلات تنس الطاولة الحاصلات على بطولة الجمهورية رواد ” محفوظة سلامة ،كمال الفولي، نايفه عباس “

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