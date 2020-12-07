أشرف بن شرقي يعود لتدريبات الزمالك الجماعية

عاد المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للمشاركة في التدريبات الجماعية مع الفريق .

وكان اللاعب يعاني من إصابة في العضلة الضامة ابعدته عن المشاركة مع الفريق بكأس مصر .

واجتمع أشرف قاسم المشرف العام على فريق الكرة باللاعب للاطمئنان

عليه بشكل سريع قبل بداية المران.

ويستعد الفريق لمواجهة نظيره المقاولون العرب يوم السبت المقبل بالجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.

وفي سياق متصل تواجد عبد الحليم علي مدير الكرة بنادي الزمالك بشكل طبيعي في مران

الفريق المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة استعدادا لمواجهة المقاولون العرب بالجولة الأولى من مسابقة الدوري العام .

واجتمع عبد الحليم علي مع اشرف قاسم المشرف على الكرة على مع لاعبي الفريق قبل المران بشكل طبيعي وطالبهم بضرورة التركيز في المرحلة القادمة .

ويستعد الفريق لمواجهة نظيره المقاولون العرب يوم السبت المقبل بالجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.