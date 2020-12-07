عبدالحليم علي يجتمع بلاعبي الزمالك

تواجد عبد الحليم علي مدير الكرة بنادي الزمالك بشكل طبيعي في مران الفريق المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة استعدادا لمواجهة المقاولون العرب بالجولة الأولى من مسابقة الدوري العام . العرب بالجولة الأولى من مسابقة الدوري العام . واجتمع عبد الحليم علي مع اشرف قاسم المشرف على الكرة على مع لاعبي الفريق قبل المران بشكل طبيعي وطالبهم بضرورة التركيز في المرحلة القادمة . الكرة على مع لاعبي الفريق قبل المران بشكل طبيعي وطالبهم بضرورة التركيز في المرحلة القادمة . ويستعد الفريق لمواجهة نظيره المقاولون العرب يوم السبت المقبل بالجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.

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