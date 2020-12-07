تشافي يؤكد ضرورة الفوز على الوكرة بالدوري القطري

شدد الإسباني تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق السد، على ضرورة الفوز حينما يلتقي فريقه مع الوكرة غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات المرحلة الثامنة من دوري نجوم قطر لكرة القدم.

وقال تشافي في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة والتي نشرها الموقع الرسمي لدوري نجوم قطر لكرة القدم، اليوم الإثنين، إن فريقه جاهز لمواجهة الوكرة.

وأضاف المدرب الإسباني أن الفوز ضروري لكي يواصل الفريق طريقه نحو استعادة لقب الدوري الذي خسره الموسم الماضي لصالح الدحيل، وهذا الأمر يتطلب تحقيق الفوز تلو الأخر .

وتابع أن الفوز يتطلب بذل مزيد من الجهد خاصة وأن الوكرة فريق قوي وسبق له أن تغلب على السد بنتيجة 2 / 1 الموسم الماضي.

وأشاد تشافي بفريق الوكرة مؤكدًا أنه لديه العديد من اللاعبين المميزين في صفوفه، مثل سيبايوس وأسياس وبن يطو وكوليبالي ولوكاس مينديز.

ويحتل السد صدارة ترتيب الدوري القطري برصيد19 نقطة، فيما يحتل الوكرة المركز السادس برصيد عشر نقاط.