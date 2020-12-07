بث مباشر | مشاهدة مباراة النصر والاتفاق في الدوري السعودي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة النصر والاتفاق في اهم مباريات اليوم الاثنين 7-12-2020 في الجولة السابعة من الدوري السعودي “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”.

تنقل مباراة “النصر والاتفاق” على قناة السعودية الرياضية 1، بصوت المعلق “جعفر الصليح”.

تقام مباراة النصر والاتفاق على استاد الملك فهد الدولي، وتنطلق في تمام الساعة 19:45 بتوقيت السعودية، 18:45 بتوقيت مصر، 16:45 بتوقيت جرينتش.

ما زال فريق النصر في النفق المظلم منذ دخوله بعد الخروج من نصف نهائي دوري ابطال آسيا على يد “برسيبوليس” الإيراني، وقبل ذلك كان قد فقد لقب الدوري السعودي لصالح “الهلال” وعاد منذ ايام قليلة ليخسر لقب كأس ملك السعودية لصالح الزعيم ايضًا.

وبكل أسف يتذيل نادي النصر جدول ترتيب الدوري السعودي هذا الموسم برصيد 3 نقاط، بعد فوزه الوحيد على القادسية، بينما تعرض للخسارة في 5 مباريات.

ورغم كل ذلك ما زال المدرب البرتغالي “روي فيتوريا” على رأس القيادة الفني للفريق، وسيسعى اليوم إلى تحقيق الفوز من أجل إستعادة ثقة لاعبيه.

كما يمر نادي الاتفاق بفترة صعبة ايضًا، إذ لم يتذوق طعم الفوز في اخر 4 مباريات في الدوري السعودي، تعادل مباراة واحدة وخسر في 3.

ويتواجد الاتفاق في المركز 13 في جدول الترتيب برصيد 7 نقاط، وبفارق نقطة واحدة عن مناطق الهبوط.

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النصر 0-0 الاتفاق

????️استاد الملك فهد الدولي

????الدوري السعودي (الجولة السابعة)

⌚تبدأ في الساعة 16:45 بتوقيت جرينتش.

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