شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الثلاثية.. الأهلي يتصدر قائمة الأندية العربية والإفريقية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن موقع “Football Database” العالمي تصدر النادي الأهلي تصنيف قائمة الفرق الإفريقية والعربية، إذ احتل المركز الـ38 عالميًا وفقًا لأحدث تصنيف برصيد 1722 نقطة، بينما تصدر القائمة بايرن ميونخ الألماني.
وكان الأهلي قد حقق الثلاثية التاريخية بعدما توج بطلاً لمسابقة الدوري المحلي ودوري أبطال إفريقيا على حساب الزمالك، وكأس مصر عقب تغلبه على طلائع الجيش.
وأكد الموقع تفوق النادي الأهلي في التصنيف على العديد من الأندية العالمية مثل ساوباولو البرازيلي، وليل الفرنسي، وأيندهوفن الهولندي، وأرسنال الإنجليزي.
ويذكر أن الزمالك احتل المركز الـ153 عالميًا برصيد 1567 نقطة، ليأتي في المركز الثاني في الأندية المصرية، والرابع في الأندية الإفريقية.
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