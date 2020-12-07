شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يتدخل لـ «لم الشمل» في الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

عملت «المصرى اليوم» من مصدر مطلع، عن قيام أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، بعقد جلسة مع المستشار محمد عطية، عضو اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة شؤون نادى الزمالك، والذى اعلن عن استقالته من منصبه أمس، دون ابداء أي اسباب.

كما سيعقد وزير الشباب والرياضة، جلسة مع عبدالحليم على، عضو اللجنة الفنية، التي تدير شؤون الكرة في نادى الزمالك، والذى أعلن عن استقالته أمس أيضا دون ابداء أي اسباب.

ويسعى صبحى، لرأب الصدع ومحاولة لم الشمل داخل نادى الزمالك في هذه الظروف الصعبة، وتقريب وجهات النظر بين اللجنة المؤقتة وتحديدا المستشار محمد عطية المنوط به ادارة ملف كرة القدم من جهة، واللجنة الفنية من جهة أخرى، لمنع وجود أي مشاكل قد تعرقل مسيرة النادى أو فريق الكرة في الوقت الراهن.